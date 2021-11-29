 

“Макс женат, Леся. Имей в виду”. Никитюк в финале “Танцев со звездами” заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео

29.11.2021, 14:00, Новости дня
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Во время съемок шоу Никитюк принялась флиртовать с Чмерковским.

“Привет, Макс. Я – Леся. И я – лучшая танцовщица в Украине”, – представилась Чмерковскому Никитюк на английском языке после выступления на паркете первой пары финалистов.

ВИДЕОВидео: Танцы со звездами / YouTube

После того, как на третья пара финалистов станцевала на паркете медленный вальс, Никитюк продемонстрировала Чмерковскому главное, по ее словам движение этого танца. 

“В народе как называется медленный вальс? Медляк. Поэтому было пропущено главное движение. Макс, давай покажем?” – заявила Никитюк.

“Я?” – переспросил хореограф, поднимаясь.

“Макс женат, Леся. Имей в виду. Ну, правда, жена в Америке”, – напомнил Никитюк ведущий шоу Юрий Горбунов.

Никитюк в это время встала напротив Чмерковского и опустила его руку себе на попу.

“В последний раз Леся пришла на “Танцы”, – прокомментировал происходящее Горбунов, пока Чмерковский обмахивался блокнотом, отвернувшись от Никитюк.

Этот момент можно посмотреть на видео, начиная с 8-й минуты.

ВИДЕОВидео: Танцы со звездами / YouTube
Контекст:

Проживающий в США Чмерковский получил известность в Украине после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Леся Никитюк не афиширует личную жизнь. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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