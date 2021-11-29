 

Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook

29.11.2021, 13:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПротивники вакцинации против коронавируса раскритиковали лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который высказался в пользу вакцины.

На своей странице в Facebook Макаревич отметил, что уже много десятков лет человечество «дышит черт знает чем», «поглощает килограммы антибиотиков с мясом» и «добровольно в произвольном порядке по случаю любого насморка». 

«Мы глотаем тяжелые металлы с океанской рыбой и массу паразитов – с пресноводной. Мы съедаем жуткое количество всевозможной химии с овощами, взращенными на гидропонике. Это все ничего. А вот с вакциной – нашла коса на камень. Вот что это???» – написал он.

В комментариях противники вакцинации раскритиковали позицию Макаревича.

«Всю эту химию с едой человек поглощает сам, без принуждения. И никто ему не ставит ультиматумов. С прививкой-принуждение и ультиматум», – отметила пользователь Светлана Орехова. 

«Вы предлагаете не есть, не пить и не дышать? Посвятить свою жизнь борьбе за экологию? Что по Вашему должен сделать человек, чтобы избежать всего этого? Умереть с голоду или переехать на остров и заняться натуральным хозяйством?», – добавила Наталья Береза. 

«Чипы двух противоборствующих сторон внедрены и уже борятся за нас. Осталось взять попкорн, расслабиться и получать удовольствие. Мы все заочно на передовой», – сообщил Vitaly Fish. 

«Все, что мы едим, пьем и чем дышим выводится из организма например через голодание. «Вакцина» с недоказанной эфыективностью и подрзрительно быстро сваренная, за даром насильно навязываемая, проникает через оболочку клетки в ядро», – отметила Ксения Ефимова. 

Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.



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