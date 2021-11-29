В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха

«То Киев прославляет пособников нацистской Германии, то требует у Берлина репарации. Пусть наконец определятся, за кого они», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник потребовал репараций за утраченные во время Второй мировой войны украинские культурные ценности.

«Требования господина Мельника обычно носят популистский характер. Наверняка он сам понимает, что говорит глупость. Но привлекать внимание к собственной персоне – его конек. Серьезно относиться к таким высказываниям не стоит, это очередной пиар-ход», – уверен депутат бундестага прошлого созыва от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «Даже сами по себе требования Мельника выглядят нелогично. То Украина возвеличивает и прославляет тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, то просит репарации от ФРГ. Пусть уж они как-то определятся. Они за «красных» или за «белых», – недоумевает он.

Гердт также добавил, что лучше ящик Пандоры со взаимными претензиями постепенно закрыть, а то их можно будет предъявлять до бесконечности «В итоге придется тем же полякам платить репарации РФ за разрушенную Москву и так далее, – сыроинизировал он. – Украинской власти следовало бы наконец заняться налаживанием дипломатических отношений со своими соседями – вместо того, чтобы их разрушать».

«Такое ощущение, что у Киева вся генеральная линия основана на идее, что им все вокруг должны: Россия, ЕС, Германия, США. И это притом, что та же Германия и так уже перечисляет туда большие суммы на проведение реформ. В ФРГ все еще надеются, что на Украине действительно произойдут реформы. Не знаю, насколько хватит терпения», – отметил собеседник.

«Кроме того, не понимаю, зачем им вдруг понадобились обратно ноты Баха. Вероятно, великий композитор просто пришелся кстати для исполнения извечной роли Украины – арии обиженного и просящего государства», – предположил Гердт.

В понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался, что немецкие власти игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня. Он потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, а заодно вернуть и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину в годы правления президента Леонида Кучмы.

Посол сказал, что за время оккупации культурная сфера Украина была полностью разорена. Он отметил, что более полумиллиона музейных экспонатов пострадали, 46 млн архивных материалов и 50 млн книг пропали. Всего же, по его мнению, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна расстроена отказом Германии поставлять оборонительное оружие Киеву.