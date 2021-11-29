Свекла названа «суперпродуктом» против гипертонии

Медики назвали «суперпродукт», который поможет избавиться от гипертонии. По их словам, в рацион необходимо включить свеклу.

Артериальное давление не будет достигать опасного уровня, если человек станет придерживаться правильного питания. Рацион должен быть наполнен овощами и фруктами, рыбой, нежирны мясом. Гипертония часто бывает «тихим убийцей», поскольку длительное время могут отсутствовать характерные симптомы. Как показывает статистика, четыре миллиона людей младше 65 лет никак не борются с данной проблемой.

На давление влияет рацион питания. Некоторые продукты могут заставить показатели подскочить, а другие – снизиться. Врачи советуют включить в рацион свеклу. Она очень полезна для здоровья, поскольку имеет в своем составе нитраты, расслабляющие сосуды и снижающие давление. Кровь становится боле свободной и может легко циркулировать по телу.

Из свеклы можно выжимать сок, резать ее в салаты, добавлять в смузи, первые и вторые блюда. Самым полезным является продукт в свежем виде. В связи с этим считается, что от гипертонии хорошо помогает свекольный сок. Участники пили его в количестве 250 мг. Кроме этого, они ели 250 грамм свеклы в запеченном виде в течение двух недель. За данный период их давление значительно упало.

Медики призвали обратить внимание на листовую зелень, ягоды, жирную рыбу, цитрусовые, морковь, бобовые. Самое важное – добавлять в пищу как можно меньше соли. Вместо нее рекомендуется использовать полезные специи, пишет портал Newinform.