 

Свекла названа «суперпродуктом» против гипертонии

29.11.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали «суперпродукт», который поможет избавиться от гипертонии. По их словам, в рацион необходимо включить свеклу.
Артериальное давление не будет достигать опасного уровня, если человек станет придерживаться правильного питания. Рацион должен быть наполнен овощами и фруктами, рыбой, нежирны мясом. Гипертония часто бывает «тихим убийцей», поскольку длительное время могут отсутствовать характерные симптомы. Как показывает статистика, четыре миллиона людей младше 65 лет никак не борются с данной проблемой.

На давление влияет рацион питания. Некоторые продукты могут заставить показатели подскочить, а другие – снизиться. Врачи советуют включить в рацион свеклу. Она очень полезна для здоровья, поскольку имеет в своем составе нитраты, расслабляющие сосуды и снижающие давление. Кровь становится боле свободной и может легко циркулировать по телу.

Из свеклы можно выжимать сок, резать ее в салаты, добавлять в смузи, первые и вторые блюда. Самым полезным является продукт в свежем виде. В связи с этим считается, что от гипертонии хорошо помогает свекольный сок. Участники пили его в количестве 250 мг. Кроме этого, они ели 250 грамм свеклы в запеченном виде в течение двух недель. За данный период их давление значительно упало.

Медики призвали обратить внимание на листовую зелень, ягоды, жирную рыбу, цитрусовые, морковь, бобовые. Самое важное – добавлять в пищу как можно меньше соли. Вместо нее рекомендуется использовать полезные специи, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / На этот таинственный остров в Атлантике о котором все забыли, никогда не смогут попасть русские и на это есть причина

14.10 / Мнение: Пора валить из Канады

01.04 / Мнение: О, масла уже нет!

19.08 / Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери Анны

10.09 / Ученые создали мобильный датчик для проверки качества продуктов

11.08 / Немецкие ученые объяснили, с чем связано уменьшение озоновой дыры над Антарктидой

15.09 / Активный комментатор или борец за орфографию: как знаки зодиака ведут себя в социальных сетях

10.11 / Егор Корешков о новом фильме “МЫ”, карантине с Полиной Максимовой и о секрете хорошего иммунитета

02.08 / Врач Белозеров назвал особенности дельта-штамма коронавируса

22.08 / Все, что ты помнишь, важно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика