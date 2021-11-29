 

Диетолог Микитюк рассказала о полезных свойствах какао

29.11.2021, 13:12, Разное
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Людмила Микитюк в диалоге с РИА «Новости» пояснила о пользе какао для здоровья человека. Этот фрукт выводит «плохой» холестерин из организма.
В мире очень много продуктов, в составе которых можно найти какао, но особую пользу для организма приносит лишь натуральный тертый фрукт. Врач-диетолог Людмила Микитюк рассказала, что в какао содержится большое количество фенолов и процианидинов, которые помогают молекулам коллагена связываться между собой, чем обеспечивается упругость кожи. Никотиновая кислота в составе какао положительно действует на состояние волос, а меланин защищает кожные покровы от вредного влияния солнца. Все эти свойства помогли какао обрести популярность в косметологии, сейчас его добавляют в крема и в состав масок.

В какао-порошке много витаминов и минералов, которые полезны для больных анемией. Также этот продукт помогает выводить «плохой» холестерин, нормализировать работу мышц и поддерживать плотность костей. Тертый фрукт очищает печень от токсинов и положительно влияет на половые гормоны. Еще в какао много антиоксидантов, которые борются с воспалениями и даже могут снизить риск возникновения рака. Диетолог Микитюк рекомендует употреблять натуральный тертый какао в виде напитка по утрам. Не стоит забывать о калорийности продукта.

Источник: profile.ru



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