Диетолог Микитюк рассказала о полезных свойствах какао

Людмила Микитюк в диалоге с РИА «Новости» пояснила о пользе какао для здоровья человека. Этот фрукт выводит «плохой» холестерин из организма.

В мире очень много продуктов, в составе которых можно найти какао, но особую пользу для организма приносит лишь натуральный тертый фрукт. Врач-диетолог Людмила Микитюк рассказала, что в какао содержится большое количество фенолов и процианидинов, которые помогают молекулам коллагена связываться между собой, чем обеспечивается упругость кожи. Никотиновая кислота в составе какао положительно действует на состояние волос, а меланин защищает кожные покровы от вредного влияния солнца. Все эти свойства помогли какао обрести популярность в косметологии, сейчас его добавляют в крема и в состав масок.

В какао-порошке много витаминов и минералов, которые полезны для больных анемией. Также этот продукт помогает выводить «плохой» холестерин, нормализировать работу мышц и поддерживать плотность костей. Тертый фрукт очищает печень от токсинов и положительно влияет на половые гормоны. Еще в какао много антиоксидантов, которые борются с воспалениями и даже могут снизить риск возникновения рака. Диетолог Микитюк рекомендует употреблять натуральный тертый какао в виде напитка по утрам. Не стоит забывать о калорийности продукта.

Источник: profile.ru