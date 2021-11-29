Муж Анастасии Заворотнюк одной деталью напомнил о счастливом прошлом с актрисой

Фигурист Петр Чернышев одной деталью напомнил общественности о счастливом прошлом с актрисой Анастасией Заворотнюк. Вчера он выступил в Москве на открытии ГУМ-катка. На мероприятие спортсмен пришел в костюме, в котором его видели с любимой супругой.

Торжественное открытие ГУМ-катка проходит в ноябре каждый год. На мероприятие, которое проводится на Красной площади, приходят многие знаменитости. Вчера его посетили звезды «Ледникового периода» и многие фигуристы. Присутствующие были удивлены, когда увидели Петра Чернышева. Он выступил вместе с Татьяной Навкой, представив небольшой отрывок из новой программы «Лебединое озеро». Премьера ледового шоу состоится 25 декабря, его показы в «Мегаспорте» пройдут в течение двух недель.

На выступлении фигурист Петр Чернышев был в костюме, в котором когда-то фотографировался с Анастасией Заворотнюк. Эта одежда многим напомнила период, когда пара жила очень счастливо.



Изображение взято с: [email protected]_navka

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой формой рака. У артистки диагностирована онкология головного мозга. О том, как протекает болезнь, никто практически ничего не знают. Родственники не дают прессе никаких комментариев, иногда с журналистами на эту тему общаются ее друзья и коллеги, пишет портал iReactor.