 

В конце января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США

29.11.2021, 13:10, Новости дня
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30 января 27 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США вместе со своими семьями, пишет The Hill со ссылкой на посла РФ в Соединённых Штатах Анатолия Антонова. «Дипломатов наших выгоняют», — так он прокомментировал сложившуюся ситуацию.


Reuters

Двадцать семь российских дипломатов вместе со своими семьями покинут США 30 января, пишет The Hill со ссылкой на посла РФ в Соединённых Штатах Анатолия Антонова.

«Дипломатов наших выгоняют, — заявил он в интервью одному из YouTube-каналов. — 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями».

Он также отметил, что диппредставительство сейчас сталкивается с «серьёзным кадровым голодом».

Как напоминает издание, ранее, в августе этого года, Антонов сообщил о том, что Соединённые Штаты попросили 24 российских дипломатов покинуть страну в начале сентября, когда истекало действие их виз.

Тогда же официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что «нет ничего нового» в том, чтобы требовать от россиян продления визы через три года, и заявил, что этот шаг не был ответной мерой.



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