 

Из-за штамма «омикрон» Израиль первым в мире полностью перекрывает границы на 2 недели

29.11.2021, 13:10, Новости дня
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Израиль на две недели полностью закрывает свои границы для всех иностранцев, передаёт Canal 24 Horas TV. Израильские власти пошли на этот шаг, чтобы сдержать распространение штамма «омикрон», после того как в стране был выявлен первый случай заражения этим новым вариантом коронавируса.

Израиль вновь закрывает свои границы на две недели для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение варианта «омикрон», один случай которого уже был выявлен в стране.

Межминистерский кабинет по борьбе с коронавирусом провёл вчера ночью срочное совещание, которое длилось более трёх часов. Он принял решение о закрытии аэропортов для международных рейсов из всех уголков мира и о повторном введении обязательного карантина в отношении израильтян, возвращающихся в страну.

НАФТАЛИ БЕННЕТ, премьер-министр Израиля: Введение ограничений на границах страны — это непростой шаг. Однако это временный и необходимый шаг.

Израиль превращается таким образом в первую в мире страну, полностью перекрывшую свои границы из-за этого нового варианта.

Новые ограничения вступают в силу в полночь с воскресенья на понедельник. Министерство здравоохранения в пятницу подтвердило у израильского гражданина, прибывшего из Малави, первый случай заражения новым вариантом.

Кроме того, было зафиксировано ещё семь подозрительных случаев.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.



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