 

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

29.11.2021, 13:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как отмечают авторы словаря, интерес к толкованию этого слова возрос на 601% по сравнению с 2020 годом. В августе – после того, как вакцины начали широко использовать в мире – количество запросов о вакцине подскочило на 535%. По сравнению с 2019 годом интерес к этому слову вырос на 1048%.

Также словарь Merriam-Webster опубликовал еще 10 слов, интерес к которым вырос в 2021 году:

insurrection (“восстание”). Всплеск интереса к этому слову возник после штурма Капитолия;
perseverance (“настойчивость”). Именно такое имя носит марсоход NASA;
woke (“просыпаться”, “пробуждение”). Слово активно использовалось для освещения выборов в США;
omad (“кочевник”). Интерес к слову возрос после выхода фильма “Земля кочевников”, получившего “Оскар”;
infrastructure (“инфраструктура”). Всплеск интереса произошел после объявления президента США Джо Байдена о своем плане по развитию инфраструктуры;
cicada (“цикада”). Словом интересовались большую часть весны и лета;
murraya (“дерево муррайя”). Это слово вызвало интерес после американского конкурса по правописанию. 14-летняя Заила Авангард выиграла конкурс, правильно произнеся по буквам это слово;
cisgender (“цисгендерность”). Было две волны интереса к этому слову. Первая – после того, как аналитик ЦРУ назвала себя цисгендерным миллениалом, а ЦРУ разместило  видео об этом в своих соцсетях. Вторая – после статьи американского студента в студенческой газете, где тот возмущался, что колледж разрешил цисгендерным мужчинам-сотрудникам устанавливать радиаторы в общежитии, предназначенном для студентов-девушек и транссексуалов;
guardian (“страж”). Слово вызвало интерес после того, как бейсбольная команда Американской лиги Кливленда выбрала его для названия своей команды;
meta (“мета”). Популярность слова увеличилась после переименования компании Facebook в Meta.

Контекст:

В 2019 году словарь Merriam-Webster выбрал словом года they (“они”), в 2020 – pandemic (“пандемия”).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Оба кандидата в президенты Польши после выборов выразили уверенность в победе

23.05 / И Израиль, и ХАМАС объявили о своей победе и заявили о готовности возобновить конфликт

28.06 / Шевченко считает, что сборная Украины добилась результата на Евро 2020, и остальное будет “большим бонусом”

13.10 / Климкин об опросе Зеленского: Надеюсь, не будет вопросов о войне с Россией и оккупированных территориях

03.10 / N-TV – немецких контрразведчиков подозревают в правоэкстремизме

04.07 / Уходящий от столкновения автомобиль сбил пешеходов в Омске

13.12 / Рогозин отреагировал на запуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»

24.11 / Разрабатываемая в РФ система С-550 оказалась облегченной версией С-500

20.07 / Россия и Узбекистан задумались о создании совместного авиалоукостера

16.02 / Посольство оценило деятельность обитателей «болота русофобии» в Эстонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика