В Винницкой области прозошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны – ГСЧС

Спасатели около 9.00 получили информацию, что в районе улицы Соборной ощущается резкий запах аммиака. Во время проведения разведки выяснили, что в результате разгерметизации заливной горловины железнодорожной цистерны произошла утечка безводного аммиака.

“Сразу были предприняты меры по предотвращению распространения облака. С места чрезвычайного происшествия эвакуированы люди, продолжаются откачка аммиака из цистерны и осаждение паров газа с использованием распыленных водных струй”, – рассказали в ГСЧС.

К ликвидации последствий произошедшего привлекли более 30 спасателей и восемь единиц техники.

О пострадавших в результате инцидента спасатели не сообщают.

Фото: vn.dsns.gov.ua

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