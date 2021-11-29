 

Почти половина экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ – СМИ

29.11.2021, 13:08, Новости дня
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По подсчетам издания, за пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, еще двое не исключили, что эмигрируют. 

Некоторым бывшим координаторам трудно покинуть Россию из-за заведенных на них административных и уголовных дел, отмечает издание. Восемь активистов уже являются обвиняемыми по уголовным делам, еще двух проверяют на причастность. Четырем сторонникам оппозиционного политика назначены наказания по разным статьям. В частности, Андрей Боровиков (Архангельск) получил более двух лет колонии за “распространение порнографии” из-за публикации клипа Rammstein, но успел покинуть Россию между решениями первой и апелляционной инстанциями.

Бывший глава штаба в Кузбассе Станислав Калиниченко сказал изданию, что во время обыска полиция изъяла, а затем “уничтожила” его паспорт. “Теперь нужно явиться за новым. Естественно, при получении меня могут задержать”, – добавил он.

Только девять бывших координаторов, включая двух городских депутатов, продолжают заниматься политикой; семь из них открыли собственные проекты.

За последнюю неделю стало известно об отъезде из РФ двух бывших руководителей штабов Навального: Сергея Бойко из Новосибирска и Ирины Фатьяновой из Санкт-Петербурга. Они оба объяснили отъезд возбуждением уголовного дела против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

Чанышева стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”. 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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