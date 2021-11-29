 

В Киеве от коронавируса умер четырехмесячный ребенок

29.11.2021, 13:08, Новости дня
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По состоянию на утро 29 ноября в Киеве зафиксирован 431 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, из них 234 женщины от 19 до 93 лет, 164 мужчины от 18 до 89 лет и 33 ребенка в возрасте от девяти месяцев до 16 лет, говорится в сообщении Кличко.

Это на 118 случаев меньше, чем 28 ноября, когда было зафиксировано 549 случаев коронавируса.

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском, Днепровском и Соломенском районах Киева.

65 больных коронавирусом госпитализировали. В больницы положили 116 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/7065720203438866

Контекст:

За все время пандемии в Киеве зафиксировали 297 173 подтвержденных случаев коронавируса, 7 493 больных умерли, преодолели вирус 253 635 жителей города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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