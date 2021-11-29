 

Апелляционный суд оставил в силе оправдание для догхантера Святогора

29.11.2021, 13:08, Новости дня
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Решение было вынесено 29 ноября. Киевский апелляционный суд решил оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева, оправдавшего в январе 2021 года догхантера.

В прокуратуре объяснили, что не могут комментировать более предметно, поскольку сейчас объявлена лишь резулятивная часть решения суда. После ознакомления с текстом приговора прокуратурой будет решен вопрос его обжалования в кассационном порядке.

Контекст:

Догхантер открыто заявлял в соцсетях, что убивает бездомных собак. 11 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Святогору, назначив ему 60 суток содержания под стражей. Ему вменяли ч. 2 ст. 300 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины – изготовление или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Через две недели его выпустили из СИЗО после решения Апелляционного суда столицы, который заменил содержание под стражей круглосуточным домашним арестом. В августе дело Святогора передали в суд.

18 января 2021 года суд оправдал Святогора. В суде объяснили, что хоть Святогор во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных, его слова “не представляют как объективной, так и субъективной стороны инкриминируемых ему уголовных преступлений”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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