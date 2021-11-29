 

Володин избран председателем парламентской ассамблеи ОДКБ

29.11.2021, 12:58, Разное
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Кандидатуру спикера Госдумы Вячеслава Володина предложил глава Национального собрания Армении Ален Симонян. Участники заседания приняли решение единогласно.

Володин поблагодарил коллег за поддержку. “Меня это ко многому обязывает”, – сказал спикер Госдумы.

Членами парламентской ассамблеи ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В число наблюдателей входят парламенты Афганистана, Народная скупщина Сербии и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Ранее Володин анонсировал создание института государств-партнеров ПА. Они получат право совещательного голоса, смогут участвовать в подготовке документов, выработке коллективных решений. Новый статус повысит эффективность работы ассамблеи, сделает ее более открытой, уверен спикер Госдумы.



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