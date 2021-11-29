Володин избран председателем парламентской ассамблеи ОДКБ

Кандидатуру спикера Госдумы Вячеслава Володина предложил глава Национального собрания Армении Ален Симонян. Участники заседания приняли решение единогласно.

Володин поблагодарил коллег за поддержку. “Меня это ко многому обязывает”, – сказал спикер Госдумы.

Членами парламентской ассамблеи ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В число наблюдателей входят парламенты Афганистана, Народная скупщина Сербии и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Ранее Володин анонсировал создание института государств-партнеров ПА. Они получат право совещательного голоса, смогут участвовать в подготовке документов, выработке коллективных решений. Новый статус повысит эффективность работы ассамблеи, сделает ее более открытой, уверен спикер Госдумы.