Бузова и секс – Личное мнение

В гОленьке Бузовой есть достоинства. Навскидку не назову их, но, уверена: они есть.

Уверена я и в другом: сексапильность в число достоинств Бузовой точно не входит. Оля — ходячий антисекс, и в этом, поверьте, нет ничего предосудительного.



Фото: Соцсети

Единственное, чего ей стоит избегать, — это откровений на тему своего секса.

Когда люди, которых общество не рассматривает под углом секса, делятся подробностями половой жизни, окружающие испытывают неловкость.

Я не хочу ничего знать ни про секс своей глубоко пожилой соседки, ни про секс книжного персонажа Буратино, ни про секс Бузовой. Просто потому что секса я в них не вижу, а, наблюдая за всем вымученным, испытываю, как и любой нормальный человек, чувство жалости.

Бузова ответила на вопрос, когда у неё был первый секс, и почему она этим гордится:

Уже в универе, в 17 лет. Я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он походя как-то со мной что-то там имел.

Конечно, не может, Оленька! С тобой нельзя иметь секс походя, по зову страсти. И причина тому — одна: вызывать эту страсть ты просто не в состоянии.

Тебе приходится долго и упорно заманивать мужика в кровать, тряся перед ним вещами, к сексу отношения не имеющими.

Бузова задалась шутливым вопросом:

Мне никто никогда не предлагал секс за деньги! Обидно даже, что со мной не так?

Да всё с тобой так, гОленька. Асексуальность — не порок. Просто никому и в голову не придёт предложить деньги за то, чего нет. В тебе нет секса. За что деньги-то предлагать? За ноль без палки?

А в вас есть секс? Предлагали за него деньги? Взяли? А сколько?

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