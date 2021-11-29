 

Как омолодить лицо и подчеркнуть глаза с помощью бровей: советы профессиональных визажистов

29.11.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Косметика помогает скрыть самые разные недостатки. С помощью простых косметических средств можно кардинально изменить внешность и сделать на образе красивый акцент. Очень важно уделить при этом время бровям, чтобы они выглядели эффектно и ярко. Визажисты поделились хитростями для создания красивого образа.

Простой секрет

Форма бровей играет ключевую роль во внешности и помогает акцентировать внимание на своем образе. Густые ровные брови делают взгляд максимально открытым и добавляют женской хитрости.

Очень важно при этом выстроить правильную форму, которая подойдет под определенный тип лица.

Создание формы

С помощью карандаша или кисти можно определить свою форму бровей. Для этого кончиком карандаша нужно упереться в зону начала брови над глазами и направить карандаш, чтобы он проходил по диагонали через глаз.

Начало обязательно немного растушевать, чтобы не было резкого перехода. Кончик брови также определяется кистью. Линия должна получиться посредством направления кисти к кончику носа.

Обязательно при этом акцентировать внимание на толщине, но она должна быть органичной с остальным макияжем. Для вечернего типа можно прорисовать яркие и довольно активные брови, тогда они впишутся в общую концепцию образа. А вот для дневного выхода достаточно подчеркнуть уже имеющуюся форму и добавить немного яркости тенями.

Обязательно нужно растушевать нанесенные средства, чтобы брови не были слишком большими и выразительными.

Для этого специалисты советуют использовать щеточку для бровей.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Нужно хорошо растушевать начало брови, чтобы получился мягкий эффект перехода от кожи, а вот кончик нужно сделать ярким и заостренным.

От того, как прорисованы брови, зависит внешний вид. Не нужно упускать из виду такую важную деталь.

А также надо помнить о важности прорисовки наивысшей точки, чтобы брови имели красивую эффектную форму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Мнение: Деградация россиян согласно РАН, учёные про образование в СССР и депрессивность школьной литературы

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

26.02 / Организаторы продлили регистрацию на конкурс “Лидеры интернет-коммуникаций”

15.09 / Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата

23.09 / Попробуете раз – будете делать так всегда: как нужно загружать носки в машинку

22.01 / Собянин призвал москвичей не участвовать в массовых акциях в условиях ковида

22.05 / Вселенная дает простую жизнь, а мы ее зачем-то усложняем: три привычки, из-за которых каждый день похож на страдание

19.10 / Срач и ненависть — бесплатно

21.07 / Врио губернатора с репутацией клоуна

30.05 / Юрий Лоза насмешливо высказался о Филиппе Киркорове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика