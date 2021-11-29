Как омолодить лицо и подчеркнуть глаза с помощью бровей: советы профессиональных визажистов

Косметика помогает скрыть самые разные недостатки. С помощью простых косметических средств можно кардинально изменить внешность и сделать на образе красивый акцент. Очень важно уделить при этом время бровям, чтобы они выглядели эффектно и ярко. Визажисты поделились хитростями для создания красивого образа.

Простой секрет

Форма бровей играет ключевую роль во внешности и помогает акцентировать внимание на своем образе. Густые ровные брови делают взгляд максимально открытым и добавляют женской хитрости.

Очень важно при этом выстроить правильную форму, которая подойдет под определенный тип лица.

Создание формы

С помощью карандаша или кисти можно определить свою форму бровей. Для этого кончиком карандаша нужно упереться в зону начала брови над глазами и направить карандаш, чтобы он проходил по диагонали через глаз.

Начало обязательно немного растушевать, чтобы не было резкого перехода. Кончик брови также определяется кистью. Линия должна получиться посредством направления кисти к кончику носа.

Обязательно при этом акцентировать внимание на толщине, но она должна быть органичной с остальным макияжем. Для вечернего типа можно прорисовать яркие и довольно активные брови, тогда они впишутся в общую концепцию образа. А вот для дневного выхода достаточно подчеркнуть уже имеющуюся форму и добавить немного яркости тенями.

Обязательно нужно растушевать нанесенные средства, чтобы брови не были слишком большими и выразительными.

Для этого специалисты советуют использовать щеточку для бровей.

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Нужно хорошо растушевать начало брови, чтобы получился мягкий эффект перехода от кожи, а вот кончик нужно сделать ярким и заостренным.

От того, как прорисованы брови, зависит внешний вид. Не нужно упускать из виду такую важную деталь.

А также надо помнить о важности прорисовки наивысшей точки, чтобы брови имели красивую эффектную форму.