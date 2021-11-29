Сухие волосы и кожа, покрасневший нос: 10 зимних бьюти-проблем и их решения

Холодная и ветреная погода может стать причиной самых разных неприятных ощущений и симптомов. Например, зимой мы чаще страдаем от того, что наши волосы электризуются, а кожа сохнет и шелушится. К счастью, мы можем защитить себя от негативного воздействия окружающей среды.

Сухие глаза

Яркое солнце, белый снег, резкий ветер, холодный воздух и ультрафиолетовое излучение – все это может вызвать обезвоживание глаз. В этом случае следует носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром или использовать глазные капли несколько раз в день, так как искусственные слезы сразу избавят вас от сухости.

Сухие волосы

Зимой волосы постоянно электризуются. Это явление связано с ионизацией, которая заставляет волосы заряжаться и отталкиваться друг от друга. В основном это происходит из-за сухости волос, а значит, проблему можно решить с помощью хорошего кондиционера, а также несмываемых питательных средств.

Грубая кожа локтей

Одежда с длинными рукавами может стирать чувствительную кожу на локтях, в результате чего поверхность становится шероховатой и сухой. При купании удалите омертвевшие клетки, а затем тщательно нанесите крем. Можно несколько раз в день мазать локти хорошим жирным питательным средством.

Потрескавшиеся губы

Зимой необходимо особенно тщательно ухаживать за нежной кожей губ. Хотя маска в некоторой степени защищает наши рты от ветра, влажный воздух, который мы выдыхаем, сушит кожу на холоде. Выберите средство, которое будет не только увлажнять кожу, но и защищать ее под солнца. Раз в неделю отшелушивайте кожу с помощью домашнего скраба из меда и небольшого количества сахара. Если у вас регулярно трескаются уголки губ, обратитесь к дерматологу, так как это может быть вызвано инфекцией.

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Сухая кожа

Холодный воздух, ветер и горячие ванны истощают кожу лица, поэтому зимой ей нужно уделять особое внимание. Вместо легких увлажняющих кремов, подходящих для лета, используйте более питательные жирные кремы, которые эффективно защищают от суровой погоды. Нанесите крем для лица сразу после выхода из ванны или душа, чтобы влага удерживалась на коже.

Покрасневший нос

Красный нос хорош только для Рудольфа, оленя Санты – и совершенно не подходит красивым барышням. И мы можем с этим справиться – и сохранить красоту! На морозе кровеносные сосуды расширяются, поэтому наши носы краснеют, а значит, мы должны защищать их от вредных солнечных лучей. Ношение маски в наши дни в основном решает эту проблему, поскольку лучшая защита от холода и ультрафиолета – это физический барьер. Если красный нос не проходит, причиной может быть розацеа.

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Сухие руки

Не всегда можно использовать перчатки, чтобы защитить руки от холода, поэтому кожа на них может покраснеть и высохнуть. В этом случае при мытье посуды желательно надевать пластиковые перчатки, чтобы не усугубить ситуацию. Конечно, нельзя забывать и об увлажняющих средствах: если руки уже потрескались, рекомендуется спать, надев хлопчатобумажные перчатки, предварительно нанеся на кожу питательный крем. Утром вы проснетесь с нежными мягкими ручками.

Обветренная кожа лица

Если вы вынуждены оставаться на улице в прохладную ветреную погоду в течение длительного времени, обязательно используйте продукт, который эффективно защищает кожу лица. Нанесите масло ши или сильный солнцезащитный крем поверх питательного жирного увлажняющего крема. Они образуют на коже слой, защищающий ее от ветра.

Сухие пяточки

В теплых сапогах и меховых ботинках из-за отсутствия вентиляции ноги могут потеть. Холод еще больше сушит их. Как только вы вернетесь домой, снимите промокшие носки и нанесите на ноги хорошее количество питательного крема – разумеется, после тщательного мытья!

Шелушение кожи лица

Если вы заметили, что ваше лицо шелушится небольшими участками, это серьезная проблема. В этом случае проверьте все средства для лица, которые вы используете, и те, которые содержат спирт, отложите в сторону, потому что именно они сильно сушат кожу. Отдайте предпочтение мягким очищающим формулам, откажитесь от использования скрабов для кожи и используйте более сильный увлажняющий крем.