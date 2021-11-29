 

На остановке в Казани нашли тело человека с пробитой головой

29.11.2021, 12:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Казани на автобусной остановке ул. Восстания обнаружили тело пожилого мужчины с проломленной головой, сообщили местные СМИ.

На место прибыли сотрудники полиции. Телекомпания «Татарстан 24» запросила информацию об инциденте в УМВД по Казани.

Ранее на кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой, женщину разыскивали на протяжении пяти дней по всему Подмосковью.



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