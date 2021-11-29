На остановке в Казани нашли тело человека с пробитой головой

В Казани на автобусной остановке ул. Восстания обнаружили тело пожилого мужчины с проломленной головой, сообщили местные СМИ.

На место прибыли сотрудники полиции. Телекомпания «Татарстан 24» запросила информацию об инциденте в УМВД по Казани.

Ранее на кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело женщины с открытой черепно-мозговой травмой, женщину разыскивали на протяжении пяти дней по всему Подмосковью.