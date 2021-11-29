 

Власти захотели свести к минимуму упоминание термина «QR-код» в документах

29.11.2021, 12:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские власти обсуждают название документа, по которому привитые или переболевшие COVID граждане смогут посещать общественные места и мероприятия, при этом упоминание термина «QR-код» планируется свести к минимуму.

Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству.

Отмечается, что QR-код – это просто инструмент передачи информации, как, например, флешка. Один из собеседников издания пояснил, что сам разрешающий документ должен называться как-то иначе.

Сейчас проводятся социологические исследования с целью определения наиболее подходящего названия, в числе вариантов – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и т.д.

Один из источников уточнил, что название документа, скорее всего, будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Власти стремятся отказаться от термина «QR-код», поскольку многие люди относятся к нему негативно, говорит один из собеседников издания, ссылаясь на закрытые социсследования. Согласно их данным, отрицательно к этому термину относятся чуть более 50% россиян, в их числе как вакцинированные, так и нет.

Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод, объяснил источник.

Напомним, 12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.



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