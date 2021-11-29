 

Мнение: НАМ ПИ_ДЕЦ

29.11.2021, 12:26, Разное
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Только что увидел в  ютубе:
Сергей Гуриев — о масштабах коррупции в России и ее влиянии на жизнь обычных гражданНе знаю как это вам покажется, а по мне так – смешно.Что за чушь? –  Нет никаких МАСШТАБОВ КОРРУПЦИИ в России.Да, и коррупции в обычном понимании здесь нет.Просто есть Россия и есть россияне,  жизнь которых  устроена так, что они могут быть либо преступниками, либо их жертвами.Выбор  кажется небогатым, но, на самом деле, никакого выбора у нас нет вообще.

На самом деле, нам приходится совмещать в себе оба качества – мы – и преступники, и жертвы.И так оно идет очень и очень давно, так давно, что уже нет смысла ковырять историю в поисках отдельных виновников.Какие там МАСШТАБЫ, если русскому человеку бывает просто стыдно не ВЗЯТЬ? – Сочтут ведь лохом, трусом, дураком. – В "русском мире" иметь подобный имидж весьма невыгодно, а порой и небезопасно.
Господин Володин был совершенно прав, сказав что ПОСЛЕ ПУТИНА В РОССИИ  БУДЕТ ПУТИН.Разве это не ясно, разве  не очевидно?  – Посмотрите – ведь и до ПУТИНА был ПУТИН, и до того – тоже был ПУТИН.Конечно имена менялись, но речь ведь не об именах.

Когда в России не цвела коррупция?Если кто-то скажет что при Сталине коррупции не было, – это чушь и глупость страшная, потому что, получать от власти блага и посулы, ценой своей души и чести – это и есть самая страшная коррупция!  – Остальное лишь так – последствия.  – Последствия распада ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ личности.И до Сталина так было, поколение за поколением…

Так что – какие там в задницу МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ. Эй! Вы серьезно что ли?Любое зло можно назвать безумием, но безумие, увы –  нечто большее чем  КОРРУПЦИЯ или МАСШТАБ. Боюсь мы имеем дело с безумием.И это не безумие ПУТИНА или ПУТИНЫХ. Это НАШЕ безумие.Если мы не поймем что это значит,  и, каким-то чудом, не исправим, НАМ П_ЗДЕЦ

Источник: Достало



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