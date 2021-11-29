 

Определенные категории пенсионеров получат 14 тысяч рублей в 2022 году

29.11.2021, 12:18, Разное
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В РФ определенные категории пенсионеров смогут получить новую выплату в 2022 году. Сообщается, что ее размер составит 14 тысяч рублей. Речь идет о пенсионерах, которые проживают в Москве.
Выплата будет положена тем, кто имеет стаж в определенной сфере. В данном случае речь идет о людях, работающих в пожарной или же спасательной службах. Для получения очередной соцдоплаты спасателям нужно иметь трудовой стаж 15 лет, а пожарным минимум 25 лет. При этом их возраст не может быть меньше 40 и 50 лет соответственно.

Важной деталью является то, что решение о данных выплатах приняли только в Москве. На получение дополнительных средств могут рассчитывать только жители Московской области. Деньги будут поступать на счета каждый месяц, пишет портал Nation News.



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