Определенные категории пенсионеров получат 14 тысяч рублей в 2022 году

В РФ определенные категории пенсионеров смогут получить новую выплату в 2022 году. Сообщается, что ее размер составит 14 тысяч рублей. Речь идет о пенсионерах, которые проживают в Москве.

Выплата будет положена тем, кто имеет стаж в определенной сфере. В данном случае речь идет о людях, работающих в пожарной или же спасательной службах. Для получения очередной соцдоплаты спасателям нужно иметь трудовой стаж 15 лет, а пожарным минимум 25 лет. При этом их возраст не может быть меньше 40 и 50 лет соответственно.

Важной деталью является то, что решение о данных выплатах приняли только в Москве. На получение дополнительных средств могут рассчитывать только жители Московской области. Деньги будут поступать на счета каждый месяц, пишет портал Nation News.