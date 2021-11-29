 

Fox News – в США набирают популярность кричалки против Джо Байдена

29.11.2021, 12:16, Новости дня
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Антибайденовские кричалки «К чёрту Байдена!» и «Вперёд, Брэндон!» становятся всё более популярными среди американцев, пишет Fox News. Джо Байден стремительно теряет поддержку среди населения: рейтинг одобрения его действий достиг рекордно низкой отметки в 36%.

В эти выходные проходит День благодарения: время считать наши пожелания добра. Однако в этом году многие американцы не в духе: этот праздник влетит в копеечку очень многим, благодаря нашему некомпетентному лидеру. Джо Байден — ужасный президент: он неэффективен и совсем не имеет связи с реальностью. Американцы устали от его лжи и невыполненных обещаний, и сейчас это видно яснее, чем когда-либо.

Рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордной отметки в 36 процентов. Согласно данным опросов, демократы не хотят, чтобы он выдвигался в 2024 году, однако Байден и не говорит, что собирается баллотироваться, в попытке их успокоить. Демократы нервничают, потому что рейтинг падает. Худшая газета США Washington Post заявила, что стратеги и официальные представители партии демократов сомневаются, что Байден выдвинет свою кандидатуру в 2024 году. Его собственная партия больше ему не верит.

Политика Байдена наносит вред экономике, уровень инфляции достиг рекордного уровня. Американцы не могут позволить себе бензин, цена на который приближается к 3,5 доллара за галлон. Некоторые американцы по-прежнему не вывезены с территории Афганистана. Кроме того, Байден открыл границу, растёт число случаев заражения коронавирусом, преступники беспрепятственно разгуливают по улицам. Список его провалов бесконечен, и всё это за ваш счёт.

Байден потерял доверие американцев — но вы, вероятно, и так уже об этом знаете, если смотрите нашу передачу, или если вы смотрите футбол, как и большинство американцев. Кричалки «К чёрту Джо Байдена!» уже многие месяцы прокатываются по США.

Подобные настроения сильны как никогда. Они быстро превратились в общенациональный феномен вместе с ещё одной антибайденской кричалкой «Вперёд, Брэндон!», и американцы по-прежнему скандируют её по всей стране. Есть даже песня «Вперёд, Брэндон», которая взлетела на вершины чартов. Четыре разные версии этой песни занимали первые места в Itunes.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.



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