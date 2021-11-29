WION – в Новой Зеландии депутат от зелёных поехала рожать в больницу на велосипеде

В Новой Зеландии депутат от партии зелёных поехала рожать в больницу на велосипеде, пишет WION. Как отмечает индийский канал, это был уже не первый случай, когда политик так поступает: в 2018 году она аналогичным же образом отправилась на роды своего первого ребёнка.

Обычно на улице не увидишь такую сцену: член парламента едет на велосипеде в больницу, чтобы родить там ребёнка. Именно это и произошло в Новой Зеландии. Депутат парламента от партии зелёных Джули Энн, когда у неё начались роды, села на свой велосипед, чтобы добраться до ближайшей больницы.

Час спустя она успешно родила. И, что интересно, это уже не первый случай, когда она так поступила. Джули Энн увлекается ездой на велосипеде. В 2018 году она добралась до больницы таким же образом, чтобы родить своего первого ребёнка.

После успешных родов политик от зелёных написала на своей страничке в Facebook, что они с радостью приняли нового члена своей семьи в 3:04 утра по местному времени.

Она также сообщила, что, когда она покидала свой дом, у неё не было сильных схваток. Однако к тому моменту, как она добралась до больницы, они стали довольно интенсивными.

Пользователи интернета встретили её пост пожеланиями любви и добра. Однако в то время, как часть людей были вне себя от радости от этой новости, другие выразили свою обеспокоенность по поводу негативных последствий интенсивных упражнений во время родов.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.