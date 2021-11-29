 

“Катя – как невеста”. Осадчая оголила декольте

29.11.2021, 12:14, Новости дня
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Фото было сделано на съемках суперфинала шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

“Сегодня суперфинал “Танцев со звездами!” – написал он.

Осадчая появилась в кадре в белом платье с корсетом. Она продемонстрировала оголенную грудь и плечи.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Катя – как невеста, невероятно красивая и нежная”, – прокомментировала подписчица lena_mama_2.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”. В суперфинале “Танцев со звездами” она была ведущей балкона.

Горбунов – украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины. Он бессменный ведущий шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В 2017 году Осадчая и Грбунов поженились. В том же году у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями. Горбунов и Осадчая назвали младшего сына Даниилом. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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