 

Луценко: Если Бутусова закроют – у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же “преступной деятельности” против агрессора

29.11.2021, 12:14, Новости дня
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Свита всегда пользуется слабостями вождя. Особенно – если первое лицо до усрачки боится за свою жизнь. Это – волшебная палочка для карьеры и обогащения силового крыла дилетантуры.

Со временем эта взращенная окружением фобия требует все больше. Так появляется мятеж Васи Лаптева (такая красноречивая фамилия ФСБшного якобы организатора госпереворота 1 декабря).

Но истерия испуганного наполеончика уже вышла из берегов.

Публичные нападки на всех журналистов, смеющих говорить правду, видит вся страна. Среди силовиков не осталось никого, кто может сказать “нет”. Поэтому в выходные срочно лепится дело против Бутусова.

Так наступает момент, когда фарс может стать трагедией. Потому что ФСБ рядом, а ее агентурой полон Офис. Дело Гонгадзе вам наукой, идиоты.

P.S. Что бы ни разделяло нас с Бутусовым, он – патриот Украины и ее армии. Таких как он – полмиллиона бойцов и волонтеров, прошедших войну. Если кто-то попытается его закрыть – у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в аналогичной “преступной деятельности” против агрессора.

Источник: Юрій Луценко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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