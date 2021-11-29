Опрос от “Мамба”: важна ли начитанность при знакомстве?

94% однозначно заявили, что им крайне важен духовный и интеллектуальный уровень партнера. Пристрастие к литературе и ее знание считают необходимыми 72%, 28% полагают, что для любви это совершенно неважно. Расстались по причине низкого уровня духовного и интеллектуального развития – 59% интервьюеров, не сталкивались с подобной ситуацией 41%.

Для 20% привлекательны книголюбы, 17% не сомневаются, что лучше построит карьеру тот, кто начитан. Не обращают внимания на этот критерий 18%.

На первом месте в топ-10 классических зарубежных и отечественных авторов, с творчеством которых должен быть знаком будущий партнер, оказался Михаил Булгаков (51%), на втором месте — Пушкин (47%) “Бронза” была отдана Достоевскому – 43%. Четвертая позиция принадлежит Жюлю Верну – 37%. Чуть меньше (36%) набрал Чехов. 35% хотели бы, чтобы их партнер был знаком с творчеством Бориса Акунина, чуть отстает от него Джоан Роулинг (30%).

В список предпочтений также вошли Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, братья Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Пауло Коэльо, Харуки Мураками, Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.