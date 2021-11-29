 

Опрос от “Мамба”: важна ли начитанность при знакомстве?

29.11.2021, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

94% однозначно заявили, что им крайне важен духовный и интеллектуальный уровень партнера. Пристрастие к литературе и ее знание считают необходимыми 72%, 28% полагают, что для любви это совершенно неважно. Расстались по причине низкого уровня духовного и интеллектуального развития – 59% интервьюеров, не сталкивались с подобной ситуацией 41%.

Для 20% привлекательны книголюбы, 17% не сомневаются, что лучше построит карьеру тот, кто начитан. Не обращают внимания на этот критерий 18%.

На первом месте в топ-10 классических зарубежных и отечественных авторов, с творчеством которых должен быть знаком будущий партнер, оказался Михаил Булгаков (51%), на втором месте — Пушкин (47%) “Бронза” была отдана Достоевскому – 43%. Четвертая позиция принадлежит Жюлю Верну – 37%. Чуть меньше (36%) набрал Чехов. 35% хотели бы, чтобы их партнер был знаком с творчеством Бориса Акунина, чуть отстает от него Джоан Роулинг (30%).

В список предпочтений также вошли Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, братья Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Пауло Коэльо, Харуки Мураками, Виктор Пелевин, Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова отдыхают вместе

27.10 / Нурмагомедов впервые занял первое место в общем рейтинге UFC

02.07 / Неотъемлемая часть летнего образа: вписываем джинсы в любой стиль

28.03 / Врач-онколог назвала сочетание продуктов, провоцирующее рак кишечника

08.10 / Мнение: Нобелевская премия

25.03 / Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской

23.08 / Мнение: Допинг для кандидатов

28.05 / Учимся различать сыр и сырный продукт

19.06 / «Счастливые алкоголики бросают пить при жизни»

30.01 / Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика