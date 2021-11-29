«Список нежелательных артистов»

Стендап-комик Руслан Белый рассказал об отмене выступлений по инициативе властей.

Стендап-комик Руслан Белый рассказал в подкасте «Бухарог Лайв», что в последние месяцы организаторы концертов отменяют его выступления по «закулисному запрету» властей.

«Из пяти концертов отменилось три. <…> В Петербурге накануне концерта на сайте комитета культуры было официально указано, что концерт Руслана Белого не согласован», — сказал комик. Две другие площадки не сообщили о причине отмены, сославшись на негласный запрет.

Белый связал отмену своих выступлений с шутками о политике на концертах «Я свой» и «Почему я отрастил усы». На них, в частности, стендапер шутил о Владимире Путине, сенаторе Валентине Матвиенко, присоединении Крыма, упоминал политика Алексея Навального и митинги.

«Наверное, есть какая-то такая установка, как список нежелательных артистов. Я слышал что есть такие списки — это касается актеров, всех остальных. «Желтые» — непонятно, «красные» — под запретом», — рассказал он.

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В ноябре «Русская служба Би-би-си» рассказала со ссылкой на собственные источники, что актеров, поддержавших протесты и политзаключенных, перестали звать на роли в кино, сериалах и рекламе на федеральных телеканалах, а также во многие другие проекты.

В сентябре об отмене своих концертов заявил рэпер Face. В апреле он посетил митинг в поддержку Навального вместе с Оксимироном и рэпером Влади из «Касты».

В конце августа МВД объявило стендап-комика, гражданина Беларуси Идрака Мирзализаде пожизненно «нежелательным» в РФ после его шутки в YouTube-шоу «Разгоны» о матрасе, испачканным русскими на съемной квартире. За эту шутку комик отбыл арест десять суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Прокурорская проверка нашла «признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в словах стендап-комика. Позже суд приостановил решение МВД до вступления решения суда в законную силу.

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