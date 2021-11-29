Делаем свой взгляд неотразимым: как определить форму своих глаз и выбрать правильный трендовый макияж для них

Макияж глаз имеет важное значение для создания целостного красивого образа. Однако, чтобы мейк-ап был удачным, важно знать, какой именно тип глаз и форма, чтобы подчеркнуть их достоинства. Вот несколько полезных советов для каждой девушки.

Как можно улучшить форму глаз при помощи макияжа?

Для каждой формы глаз макияж может быть самым различным. Изначально нужно правильно определить форму и после этого приступать к выбору наиболее подходящих тонов.

Нужно помнить о том, что светлые цвета визуально увеличивают, а темные – уменьшают. Кроме того, стоит также учитывать то, как правильно наносить подводку. Вот несколько рекомендаций для каждой девушки.

Прикрытые глаза

Прикрытые глаза распознать достаточно просто, так как они характеризуются практически полным отсутствием видимых подвижных век.

Особенностью такой формы глаз является то, что взгляд получается чарующий и глубокий, а также явно просматривается линия бровей.

Чтобы подчеркнуть такую форму глаз, нужно четко очертить линию около ресниц черным или же темным карандашом. После этого покрыть веки матовыми тенями. На подвижное веко до линии бровей нанести светлые тени и все хорошо растушевать. Это отличный вариант дневного макияжа, а вечером стоит использовать более темные и насыщенные тона. Отлично будут смотреться переливающиеся тени.

Прикрытые глаза можно подчеркнуть и выделить при помощи макияжа “кошачий глаз”. Однако при его создании нужно использовать более мягкие и светлые тона. Линию подводки нужно делать ровно по веку. Не должно быть никаких хвостов и крыльев лайнера.

Идеальным макияжем для прикрытых глаз будет смоки айс. Все это потому, что тени растушевываются выше кончика подвижного века, а также слегка приподнимаются.

Стоит выбирать мерцающие тени, темные тона, а также бронзовые оттенки. Пастельных цветов нужно постараться избегать. Дополнительно стоит накрасить глаза большим количеством туши или приклеить накладные ресницы. Это поможет открыть взгляд.

Миндалевидные глаза

Такая форма глаз характеризуется тем, что она четкая, удлиненная и заостренная. Это отличный вариант для создания четкого и графичного макияжа.

Для создания мейка для миндалевидных глаз отлично подойдут тени ярких цветов. Это позволяет сделать просто невероятный и очень яркий образ.

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Придать большую четкость и графичность поможет черный карандаш, нанесенный на внутреннее веко. Неподвижное веко желательно покрыть тенями максимально светлого оттенка.

Куглые глаза

Это одна из самых желаемых форм глаз, так как она делает взгляд чувственным и притягательным. Однако стоит помнить о том, что подобрать макияж не так уж и просто.

Девушкам с круглыми глазами отлично подойдут темные тени для век, визуально немного сужающие их. Если же, наоборот, хочется подчеркнуть несколько выпуклую форму, стоит выбирать для себя светлые тени.

Если глаза не только круглые, но и выпуклые, то для них хорошо подойдет глубокий и темный дымчатый макияж, в котором красиво сочетаются бронзовые и серые тона. Это помогает придать взгляду чувственность. В центр века можно добавить светлые оттенки. Затем провести линию подводки, кончик которой будет слегка выходить за линию века, и покрыть ресницы слоем туши.

Каплевидная форма глаз

Такая форма глаз характеризуется слегка опущенным веком. Несмотря на то, что это выглядит чувственно и притягательно, особенно если покрыть ресницы большим слоем туши, нужно правильно подобрать макияж.

При нанесении теней нужно растушевывать их вверх, чтобы визуально приподнять веко.

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Каплевидная форма глаз смотрится достаточно интересно, так как она обладает своего рода эффектом лифтинга и девушка кажется значительно моложе.

Можно использовать один цвет теней и нанести его по всему веку, не выводя вверх и наружу, как в классическом смоки айс. Красиво смотрится макияж “кошачий глаз”, но при этом нужно помнить о том, что линия подводки не должна быть слишком длинной.

Близко или далеко посаженные глаза

Если глаза близко или далеко посажены, то важно найти правильный баланс. Здесь нужно учитывать то, что светлые оттенки визуально отдаляют две точки друг от друга, а темные, наоборот, приближают.

Если глаза близко посажены, то нужно подсветить внутренний уголок глаза при помощи светлых теней, а на все остальное веко нанести яркие тона.

Если глаза далеко посажены, то стоит выбирать темные оттенки. Также можно обозначить внутреннюю часть глаза при помощи черного карандаша. Отлично будет смотреться дымчатый макияж или лисий глаз.

Глубоко посаженные глаза

Такая форма глаз отличается тем, что они как бы впадают, а надбровные дуги, наоборот, кажутся выпуклыми.

При создании макияжа нужно провести по линии роста ресниц черным карандашом. Верхнюю и нижнюю часть глаза осветлить.

Следуйте этим советам – и вы всегда будете выглядеть восхитительно даже без помощи профессионального визажиста, а ваш взгляд покорит любого!