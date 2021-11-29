 

Мнение: Левые побеждают в Гондурасе

29.11.2021, 11:44, Разное
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Кандидат от левых сил Ксиомара Кастро побеждает на выборах президента Гондураса, существенно опережая кандидата от правых, которые находились у власти со времен переворота 2009 года. Несмотря на поддержку со стороны США и Тайваня (об этом чуть ниже), правые не смогли составить конкуренцию Кастро. Местные левые, это такие очень лайтовые социалисты или даже лево-центристы, но по меркам Латинской Америки, с ее постоянными переворотами и военными хунтами, даже такие левые приходящие к власти вызывают у ревнителей неолиберализма жгучее жжение ниже спины.

Среди заявленных целей нового президента:

1. Восстановление отношений с Венесуэлой.
2. Возвращение на боливарианский путь независимого развития.
3. Закрытие "свободных экономических зон".
4. Упразднение военной полиции.
5. Укрепление связей с Китаем.
6. Переписать Конституцию страны.
7. Провести реформу социального обеспечения.
8. Изменить законы об абортах и коррупции.
9. Отказ от признания Тайваня и возвращение к принципу одного Китая.

Собственно, именно желание левых отозвать признание Тайваня и обуславливало определенную поддержку, которую Тайвань пытался оказывать правым в Гондурасе. Китай последовательно проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, добиваясь отмены признаний Тайваня со стороны других стран. Помимо Гондураса, не так давно признание Тайваня отозвали Соломоновы острова, после чего там вспыхнули протесты и были совершены нападения на китайский квартал в столице страны, в которую чуть позже были введены австралийские войска. Все это отголоски идущей Холодной войны.

Победы левых в Гондурасе является частью очередного "розового прилива" Южной и Латинской Америке, Продолжением может стать Бразилия, где Лула да Сильва может уже на следующих выборах вернуть левых к власти.

Можно ожидать, что США предпримут усилия, чтобы изменить этот тренд, продолжая атаковать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, а также оказывая давления на Боливию, Перу и Гондурас, одновременно поддерживая правых в Колумбии и Чили. В этом они будут встречать все более возрастающее противодействие Китая, который заинтересован в установлении дружественных ему левых правительств. Ну и само собой, на Кубе, Венесуэле и Никарагуа так или иначе США сталкиваются с российскими интересами, которые Вашингтон хочет полностью обнулить, что даже особо и не скрывает. Гондурас, в этой связи, если и беспокоит кого-то, так это Вашингтон, очередная страна выпала из сферы влияния.

Источник: Colonel Cassad



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