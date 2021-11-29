Мнение: Поклонская про QR коды

Прислали ссылку на видео. Послушал Наталью Поклонскую, которая говорит, что QR-коды нарушают базовые права человечества.

Дословно: «QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года. Скоро мы будем праздновать ее годовщину, но QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации. Вот так!».

Меня спрашивают, что я думаю про это заявление Поклонской? А что тут думать? Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская права. Как говорится, даже часы, которые стоят, дважды в сутки показывают точное время…

Остаюсь при своем мнении, что победить коронавирус без тотальной вакцинации невозможно, что вакцинироваться необходимо всем, и сам я привился еще в феврале, а две недели назад прошел ревакцинацию. Но введение QR-кодов не имеет никакого отношения к борьбе с коронавирусом. QR-коды – это скорей средство учета и контроля уже вакцинированных, а не инструмент борьбы с коронавирусом. Вот так!

Картинка отсюда

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