 

Умерла актриса Валентина Иванова

29.11.2021, 11:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоветская актриса Валентина Иванова, известная по фильму «Угрюм-река», скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Театре имени Ермоловой.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», – передает РИА «Новости» сообщение театра.

Также Театр Ермоловой выразил соболезнования семье актрисы.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Актриса известна по фильмам «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах», «Лунные воды». С 1963 года и до самой кончины 22 ноября 2021 года служила в Театре Ермоловой.



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