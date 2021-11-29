Умерла актриса Валентина Иванова

Советская актриса Валентина Иванова, известная по фильму «Угрюм-река», скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Театре имени Ермоловой.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», – передает РИА «Новости» сообщение театра.

Также Театр Ермоловой выразил соболезнования семье актрисы.

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Актриса известна по фильмам «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах», «Лунные воды». С 1963 года и до самой кончины 22 ноября 2021 года служила в Театре Ермоловой.