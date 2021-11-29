 

Спасатели обнаружили эпицентр взрыва метана в шахте «Листвяжная»

29.11.2021, 11:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭпицентр взрыва метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области находился на глубине 250 метров в вентиляционном штреке, сообщил представитель экстренных служб.

«Взрыв метана произошел в вентиляционном штреке на глубине 250 метров с последующим задымлением горных выработок», – сообщил источник РИА «Новости».

По словам источника, свыше 210 горноспасателей и порядка 45 единиц специальной техники находятся в резерве на случай ухудшения обстановки в шахте «Листвяжная».

Он напомнил, что в настоящее время к аварийным работам на шахте привлечены 122 человека и 26 единиц техники.

В прошлый четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

Напомним, в понедельник утром врачи сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 92 человек, 35 из них – горноспасатели, которые принимали участие в поисково-спасательной операции.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему шахтеры продолжают погибать.



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