 

Киркоров «похоронил» Дробыша после критики в свой адрес

29.11.2021, 11:24, Разное
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Певец Филипп Киркоров решил «похоронить» продюсера Виктора Дробыша после того, как прозвучала критика в его адрес. Король отечественной эстрады не оценил слова коллеги по шоу-бизнесу, произнесенные в прямом эфире. Он заявил, что для него композитор умер.
Виктор Дробыш считает, что Филиппу Киркорову необходимо сменить род деятельности. По словам продюсера, король отечественной эстрады должен уйти со сцены и начать работать его личным телохранителем. Дробыш, в свою очередь, пообещал хорошо платить артисту, если тот примет его предложение. Такое заявление было сделано на канале «Муз-ТВ» в рамках шоу «Звезда в ответе».

На слова Дробыша сразу же отреагировал Филипп Киркоров. Он оставил комментарий на странице канала в соцсети Instagram. Король отечественной эстрады не понимает, как автор многих хитов смог подобное произн6ести в эфире. По словам Киркорова, в этой жизни всему есть предел. Он попросил Дробыша забыть его имя. Несмотря на многолетнее знакомство, Киркоров не собирается даже здороваться с коллегой по шоу-бизнесу. Для него Дробыша теперь не существует.

В Сети поклонники мгновенно отреагировали на слова Филиппа Бедросовича. Они попросили его не вступать в полемику, поскольку Дробыш этого не достоин, пишет портал «Политэксперт».



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