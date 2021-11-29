 

Independent – проблемы с поставками грозят оставить американцев без рождественских ёлок

29.11.2021, 11:22, Новости дня
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В США ассоциации рождёственских ёлок предупредили о подорожании искусственных деревьев из-за задержек с поставками и повышенным спросом, пишет The Independent. Что касается живых ёлок, их в основном заготавливают в Америке, однако летние пожары и засуха сократили урожай в этом году, что также скажется на цене.


Reuters

Хаос в международной сети поставок теперь угрожает сорвать одну из самых нерушимых западных традиций — установку рождественской ели, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, американские отраслевые организации заявили, что в этом году доставка новых елей в США может запоздать из-за продолжающихся заторов в портах и изменений климата. По информации Американской ассоциации рождественских ёлок (ACTA), которая представляет производителей искусственных деревьев, транспортные расходы могут увеличиться в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а розничные цены — на 20—30%. «В этом году нельзя откладывать (покупку ёлки. — ИноТВ) до последней минуты, — предупредила во вторник генеральный директор ACTA Джейми Уорнер. — Рождество не отменили. Этой зимой будут и настоящие, и искусственные деревья, но, возможно, будет сложнее найти именно то, что вам надо, когда вам надо и по приемлемой цене». По словам главы организации, много искусственных елей и украшений застряли в море из-за заторов в портах: продавцы по-прежнему не получили 50% заказанного товара, тогда как обычно в это время в магазинах уже находится около 70% поставок.

Что касается живых деревьев, пресс-секретарь представляющей их Национальной ассоциации рождественских ёлок (NCTA) Дуг Хандли рассказал в интервью The Washington Post, что в этом году их запасы на 10% меньше из-за засухи и жары, которая этим летом охватила западный берег США. Тем не менее, по его словам, больше проблем у продавцов искусственных ёлок: их обычно доставляют из других частей света, в то время как живые в основном производят в США.

Крупные и мелкие отрасли промышленности оказались в затруднительном положении из-за сбоев в глобальной сети поставок, объясняет издание. Эта система настолько хрупкая и взаимосвязанная, что задержки на любом её этапе могут отразиться на всей цепочке: например, грузовики будут ждать поезда, которые ждут, пока в портах разгрузятся корабли, которые по-прежнему ждут разрешения на швартовку.

В то же время засуха и лесные пожары, вызванные глобальным потеплением, уничтожили множество деревьев на Тихоокеанском Северо-Западе — этот регион поставляет около четверти всех ёлок в стране. Молодые деревья, которые идеально подходят для домашнего праздника, особенно уязвимы к воздействию экстремальных температур. На сокращение урожая в этом году также повлияла пауза в высаживании деревьев после финансового кризиса 2008 года: ёлкам нужно 10—12 лет, чтобы вырасти до нужного размера. Американские производители заявили в СМИ, что на фоне многократно возросшего спроса им придётся поднять цены на доступные к продаже деревья, отмечает The Independent.



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