“Какой Константин взрослый”, “А прическа какая”. Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе
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Сын артистки позирует в кадре, сидя на коленях у матери.
“Малыш мой”, – подписала фото артистка.
“Какой большой у вас малыш. А прическа какая потрясная”, – отреагировали фолловеры.
“Какой Константин взрослый. И очень красивый”, – написали подписчики.
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Контекст:
Джанабаева была участницей “ВИА Гры” с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.
Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.
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