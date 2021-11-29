“Какой Константин взрослый”, “А прическа какая”. Джанабаева показала объятия с 17-летним сыном от Валерия Меладзе

Сын артистки позирует в кадре, сидя на коленях у матери.

“Малыш мой”, – подписала фото артистка.

“Какой большой у вас малыш. А прическа какая потрясная”, – отреагировали фолловеры.

“Какой Константин взрослый. И очень красивый”, – написали подписчики.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева была участницей “ВИА Гры” с 2004 года по ноябрь 2012-го. В 2014 году вышла замуж за Меладзе.

Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной артист развелся в январе 2014 года.

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