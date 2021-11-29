 

На Бурштынской ТЭС раздался взрыв, несколько человек госпитализированы

29.11.2021, 11:20, Новости дня
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Пресс-служба писала о четырех пострадавших.

“Предварительно из-за разрыва экранной трубы на котле произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Двое находившихся на этом блоке работников Бурштынской ТЭС и двое работников Галремэнерго получили ожоги”, – говорилось в сообщении.

Пострадавшим работникам была предоставлена первая помощь, они доставлены в больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное. В предприятии обещали, что предоставят пострадавшим всю необходимую помощь.

В связи с аварией блок №7 был отключен от сети. Это не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона, утверждают в компании. 

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Утром 29 ноября в компании добавили, что ТЭС “держит ситуацию на контроле” и работает в штатном режиме. 

“Станция работает в составе семи энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. ТЭС скоординировала свои действия с “Укрэнерго”. Для компенсации мощности оперативно включен блок №4″, – отметила пресс-служба.

Причины несчастного случая еще выясняют. 

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили утром 29 ноября со ссылкой на приемное отделение Бурштынской городской больницы, что в связи со взрывом на ТЭС были госпитализированы пять человек. 

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав “ДТЭК Западэнерго”, расположена возле г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) были введены в эксплуатацию в 1965-1969 гг. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.

18 августа текущего года на Бурштынской ТЭС уже был пожар, горел маслобак в котлотурбинном цехе блока №3. Тогда никто не пострадал, а отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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