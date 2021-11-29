ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы алфавита для обозначения нового штамма “Омикрон”

В организации журналистам объяснили, что это было сделано для того, чтобы избежать созвучий и путаницы в разных языках.

Так, nu похожа на английское слово new (новый), а xi является распространенной фамилией в Китае (например, такая у председателя компартии КНР Си Цзиньпина).

В пресс-службе ВОЗ подчеркнули, что, давая обозначения болезням и вирусам, организация всегда старается избегать “оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы”.

Контекст:

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Вместе с тем в организации пока не обладают информацией о том, что штамм коронавируса “Омикрон” опаснее “Дельты”

О разработке варианта вакцины, способной противостоять штамму коронавируса “Омикрон” заявили в американской компании Moderna. Pfizer готовится адаптировать свою вакцину к штамму коронавируса “Омикрон”, если он окажется опасным.

При это разработчик препарата против коронавируса AstraZeneca не считает, что из-за южноафриканского варианта произойдет “перезапуск пандемии” среди вакцинированного населения.

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