“Вы ждете ребенка?”, “Такой животик”. В сети предположили, что ведущая “Танцев со звездами” Онуфрийчук беременна

“Сегодня суперфинал грандиозного шоу “Танцы со звездами” на “1+1″. Поэтому я выбрала яркий и праздничный образ”, – написала она.

Онуфрийчук появилась в платье с прозрачными вставками и шлефом.

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Публикация от Іванна Онуфріи * чук (@ivannaonufriichuk)

“Вы ждете ребенка?” – спросила подписчица bebydetki.

“Такой животик”, – написала oleshko.oksana.

Контекст:

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. Суперфинал – 28 ноября.

Ведущими проекта также был Юрий Горбунов. Ранее его партнершей была украинская певица Тина Кароль.

В октябре 2021 года Онуфрийчук рассказала, что изначально ее пригласили в проект в качестве участницы, а спустя время предложили заменить Тину Кароль.

Онуфрийчук официально вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз в ноябре 2021 года. Ранее пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Супруги проживают в Швейцарии. Детей у пары нет.

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