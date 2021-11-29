 

В Кемеровской области ввели режим ЧС

29.11.2021, 11:08, Разное
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…после аварии на шахте «Листвяжная». Число пострадавших выросло до 92.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи гибелью 51 человека в результате аварии на шахте «Листвяжная». Его распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

«В связи с гибелью людей на ООО "Шахта «Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

Угольная шахта «Листвяжная» находится в городе Белове, расположенном в 120 километрах от Кемерово.

Утром 25 ноября на глубине 250 метров произошел взрыв и пожар, в результате погиб 51 человек, среди них — 46 горняков и пять спасателей. Сотрудники МЧС достали тела 11 погибших, однако из-за «газовой обстановки» спасателям пришлось остановить работы.

Всего на момент трагедии, по данным МЧС, в шахте находились 285 горняков. Сегодня стало известно, что число пострадавших в результате взрыва на шахте выросло до 92, из них 35 — горноспасатели. Все пострадавшие, предварительно, получили отравление продуктами горения разной степени.

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Сегодня руководство шахты начало переводить первые выплаты семьям погибших и пострадавших шахтеров. «На сегодняшний день первые средства получат семьи погибших в размере двух млн рублей на семью плюс один млн рублей на каждого члена семьи, которые находились на иждивении этого человека», — заявили в пресс-службе шахты.

Источник: Новая газета



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