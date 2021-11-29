Мнение: Наивысший уровень

Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму COVID-19 "Омикрон". По всей видимости, японцы постараются тем самым закрыться не столько от вируса, сколько от опеки ВОЗ, рапортуя, что все меры приняты превентивно и никаких проблем уже нет.

Я думаю, что сделано это с пониманием идущей сейчас ожесточенной подковерной борьбы — перезапускать «пандемию» или продолжать текущий сценарий. Нюанс в том, что продолжение нынешней стратегии уже очевидно сказывается на темпах, очень сильно отличающихся в разных странах. Та же Россия отстает от своих коллег по переходу в новую нормальность не менее чем на полгода, если брать число вакцинированных в качестве маркера. Рассинхронизация опасна появлением «слабых звеньев», что ставит саму идею глобального перехода под вопрос. Для глобальных проектов есть вполне понятное ограничение — либо переходим все, либо не переходит никто. Выпадение из проекта его части создает риски провала всей конструкции.

В этом смысле идея перезапуска террора, используя некий новый ужасно опасный штамм, выглядит относительно здраво с технологической точки зрения. Создается новый кризис, который попросту закрывает все проблемы, возникшие на предыдущем этапе. Война, как говорится, все спишет.

Но новый кризис — это новые риски. Система управления в «слабых звеньях» остается той же. Она с огромным трудом справляется с текущими задачами, а теперь ей нужно перенастроиться на перезапуск и повторение предыдущего. Да, уже есть опыт, но зато и ресурс серьезно исчерпан. Ресурс доверия населения, к примеру. Если в апреле 20 года ему еще можно было вешать лапшу на уши и стращать жуткими кадрами из больниц, то сейчас люди просто устали бояться.

Поэтому перезапуск может означать лишь одно — переход на принципиально иной, более высокий уровень насилия. А вот потянут ли его все участники проекта строительства «новой нормальности» – большой вопрос.

Поэтому вокруг «омикрона» просто обязана сейчас идти драка. Спустить все на тормозах и продолжить старую стратегию в расчете, что как-нибудь, да вытянем или действовать по принципу «сгорел сарай — гори и хата».

Японцы в этом смысле стараются дистанцироваться от любого решения и демонстрируют, что у них все под полным контролем, любые дополнительные меры избыточны. А вот европейцам и в России козырять особо нечем. Так что вопрос с «омикроном» для них (и нас) крайне актуален.

Да. И понятно, что к собственно здоровью населения вся эта возня не имеет ни малейшего отношения. Дежурные озабоченности спасением человечества немедленно сводятся к обсуждению новых методов насилия и террора.

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