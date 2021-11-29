 

Мужчина купил два пирога и заплатил в 400 раз больше, но все остались довольны, ведь это доброе дело

29.11.2021, 10:54, Разное
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Мужчина захотел свежей выпечки и зашел в местную пекарню, которая расположена в штате Небраска. Мужчина сделал покупку чуть более, чем на 370 рублей, и оставил щедрые чаевые в размере почти 150 тысяч рублей.

Работники пекарни поведали удивительную историю, как к ним пришел мужчина, заказавший два вида пирогов, а покупка обошлась ему около $5.

Покупатель хотел расплатиться, и там, где указано слово «чаевые» была вписана сумма $2000.

Один из сотрудников указал покупателю на то, что в сумме сделана ошибка. Но мужчина сказал, что нужно подтвердить платеж.

«Это не ошибка, и, если вы не нажмете на кнопку оплаты, я сделают это сам», – сказал покупатель.

«Николас, так звали того мужчину, знал, что сейчас бизнес испытывает большие сложности, и виной этом являются Ковид. Он знал, что работникам не просто, при этом они очень стараются предложить людям вкусную выпечку», – рассказал один из работников пекарни.



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