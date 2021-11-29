 

Мнение: Корпус Стражей Исламской Революции выпустил игру про Джорджа Флойда

29.11.2021, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выглядит как новость от ИА "Панорама" и тем не менее. КСИР выпустил игру про Джорджа Флойда.

Корпус Стражей Исламской Революции выпустил игру про Джорджа Флойда

В Иране выпустили мобильную видеоигру Save The Freedom («Спаси свободу»). По сюжету, геймерам нужно будет спасти от полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого в мае 2020 года стала поводом к протестам движения Black Lives Matter.

В Save The Freedom 30 уровней сложности с разными сценариями: меняется погода и характер угроз Флойду. Критики игры назвали ее «гротескной попыткой нажиться на трагедии». Save The Freedom разработал Басидж — отряд народного ополчения Ирана в составе Корпуса стражей исламской революции. Инициатором стал генерал Мохаммад Рез Нагди.

«Если мы хотим донести свое послание до международной аудитории, мы должны разработать игру, в которой иранцы спасут угнетенного американца из-под колен американской полиции. Думаю, в этом будет заложено много посланий, способных оказать глобальное влияние», — заявил Нагди. Он считает, что США в цифровом пространстве превращают свои поражения в победы, и новая игра поможет раскрыть манипуляции общественным сознанием.

Видеоигры американского производства в Иране запрещены, поэтому ожидается, что локальная альтернатива может стать популярной.

https://www.playground.ru/misc/news/v_irane_vypustili_videoigru_pro_dzhordzha_flojda_ego_nuzhno_spasti_ot_amerikanskoj_politsii-1159039 – цинк

Наш геймдев тут конечно отстал – почему до сих пор нет игры, как Петров и Боширов спасают Джорджа Флойда в США и вместе с "черными пантерами" и "шаманом" идут на штурм Капитолия ?
Такая выгодная тема простаивает.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Ведущий “Что? Где? Когда?” попытался сжечь здание клуба во время игры команды знатоков из TikTok

02.06 / Мнение: Третий всадник

24.09 / Мнение: О хамстве Путина

01.10 / Второй съезд победителей

17.09 / Роскомнадзор заблокировал американский интернет на время проведения выборов в Госдуму

17.11 / Мнение: О том, как Лукашенко бьёт и добивает Путина

07.06 / Мнение: Распилят всё! Куда Пентагон тратит деньги пенсионеров США!

05.03 / Мнение: Россию приравняли к Конго, постиндустриальные рабочие места и патриотические проекции

08.06 / Скандалы: МВД не доказало, что вор — в законе

03.06 / Мнение: Презент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика