Мнение: Корпус Стражей Исламской Революции выпустил игру про Джорджа Флойда

Выглядит как новость от ИА "Панорама" и тем не менее. КСИР выпустил игру про Джорджа Флойда.

Корпус Стражей Исламской Революции выпустил игру про Джорджа Флойда

В Иране выпустили мобильную видеоигру Save The Freedom («Спаси свободу»). По сюжету, геймерам нужно будет спасти от полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого в мае 2020 года стала поводом к протестам движения Black Lives Matter.

В Save The Freedom 30 уровней сложности с разными сценариями: меняется погода и характер угроз Флойду. Критики игры назвали ее «гротескной попыткой нажиться на трагедии». Save The Freedom разработал Басидж — отряд народного ополчения Ирана в составе Корпуса стражей исламской революции. Инициатором стал генерал Мохаммад Рез Нагди.

«Если мы хотим донести свое послание до международной аудитории, мы должны разработать игру, в которой иранцы спасут угнетенного американца из-под колен американской полиции. Думаю, в этом будет заложено много посланий, способных оказать глобальное влияние», — заявил Нагди. Он считает, что США в цифровом пространстве превращают свои поражения в победы, и новая игра поможет раскрыть манипуляции общественным сознанием.

Видеоигры американского производства в Иране запрещены, поэтому ожидается, что локальная альтернатива может стать популярной.

https://www.playground.ru/misc/news/v_irane_vypustili_videoigru_pro_dzhordzha_flojda_ego_nuzhno_spasti_ot_amerikanskoj_politsii-1159039 – цинк

Наш геймдев тут конечно отстал – почему до сих пор нет игры, как Петров и Боширов спасают Джорджа Флойда в США и вместе с "черными пантерами" и "шаманом" идут на штурм Капитолия ?

Такая выгодная тема простаивает.

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