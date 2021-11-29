Купе и кабриолет Lexus LC получили модернизированное шасси

Новая версия кабриолета и купе Lexus LC 2022 модельного года получила усовершенствованное шасси.

В частности, производителем указано, что данный экземпляр сможет похвастаться улучшенной управляемостью. Кроме того, изменения отразятся и на уровне комфорта при управлении премиальным автомобилей. Уровень практически соответственно вырос, что существенно отразится на популярности кабриолета и купе.

Кроме того, инженерами осуществлена перенастройка шасси и применение и усовершенствованного программного обеспечения. Ряд специалистов уверены в том, что новый Lexus LC 2022 модельного года стал более безопасным и надежным после осуществленных доработок.