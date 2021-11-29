Цена газа в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов поднялась выше 1100 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

По индексу голландского TTF цена газа составила почти 1102 долларов за тысячу кубометров или 94,3 евро за МВт ч, передает РИА «Новости».

Общий рост цены газа в Европе по сравнению с началом дня превышает 7%.

Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.

Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».