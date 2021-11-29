Градский перед смертью назвал имя потенциального победителя «Голоса»

Певец Александр Градский перед смертью успел назвать потенциального победителя проекта «Голос». Он считал, что в десятом сезоне шоу первое место должен занять его подопечный Роман Графов.

Несмотря на не очень хорошее состояние здоровья, Александр Градский продолжал сниматься в «Голос». Он приезжал в павильон на спецавтомобиле, до кресла артиста несли на носилках. Перед Градским постоянно стоял вентилятор. В то же время наставник исправно выполнял свои обязанности. Он успел расставить конкурсантов по парам и выбрать лучших для прямых эфиров. Однако до финальной части шоу артист не дожил. Пока продюсеры не знают, что делать с прямыми эфирами.

Последние слова Александр Градский адресовал своему подопечному Роману Графову. На слепых прослушиваниях артист повернулся к исполнителю после того, как он спел «О чем задумались, мадам?». Конкурсант с воодушевлением приняли критику от мэтра и начал усиленно бороться за победу.

На следующем этапе шоу Графов вышел на сцену с композицией «Опять мы здесь». Градский оставил его в проекте после того, как увидел номер. По словам наставника, конкурсант второй после него, который вообще смог спеть данный материал, пишет портал «Слово и дело».

Последняя съемка «Голоса» очень тяжело далась Александру Градскому. Он еле мог держать микрофон, говорил очень тихо. Артиста не стало 28 ноября в одной из столичных больниц.