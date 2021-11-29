 

Ярош обратился к властям в связи с “делом Бутусова”: Ваши действия выглядят, как провокация. Мочить журналистов-государственников нельзя

29.11.2021, 10:26, Новости дня
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“Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И “мочить” журналистов-государственников нельзя”, – написал он.

Ярош пояснил, что говорит о Бутусове и Соколовой, и подчеркнул, что они – “не 112-й, “Нюзван”, ZIK, “Наш”, “Интер” или какой-нибудь другой кремлевский пропагандистский рупор”.

“Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали “в штангу”. Лучше сдайте назад, потому что будет беда. А перед возможным широкомасштабным вторжением войск Эрефии ваши действия выглядят, как провокация. Не будите лихо”, – призвал Ярош. 

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4617388398338008

Контекст:

18 ноября Соколова опубликовала документы  Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые ей “подбросили на флешке”, связанные с подготовкой спецоперации по задержанию вагнеровцев. 

В Госбюро расследований сообщили, что открыли уголовное производство о разглашении гостайны и проверяют источники утечки документов разведки и СБУ о деятельности спецслужб по задержанию членов ЧВК “Вагнер”.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Позже он уточнил, что видео “снято очень давно, на тренировке подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины… в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами”.

В ГБР 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов “наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину”.

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

После реакции известных людей в соцсетях в ГБР уточнили, что не открывали уголовного производства против Бутусова. В ведомстве отметили, что “предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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