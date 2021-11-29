 

“Показывать одно место на фото – это перебор”. Мишина выставила промежность в мокром купальнике

29.11.2021, 10:26, Новости дня
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Актриса позировала в черном цельном купальнике. На первом фото она показала тело крупным планом. Мишина снялась, отведя одну ногу в сторону, и засветила промежность в мокром купальнике. На втором снимке она запечатлена позирующей полулежа на песке, на третьем – бегущей по пляжу.

“Наверное это просто моя судьба, моя карма вскрывать в обществе наболевшие вопросы, и сегодня я снова хочу обратиться к женщинам. Ко многим женщинам. Я хочу обратиться к вам независимо от возраста, статуса и вашей внешности. Почему вы так шеймите свое тело? За что так предаете себя и предаете всех остальных женщин? Откуда столько ненависти к себе же и тому, что отличает вас от мужчин? Зачем столько стыда вы создаете? Стыда, который просто грузом лежит на ваших плечах, и вы несете его годами, гробя женщину в себе?!” – написала она.

Актриса призналась, что после того как опубликовала свои фото в купальнике, получила много жестких комментариев.

“Пройдя по аккаунтам этих женщин и мужчин, я увидела закрытые профили, закомплексованных людей, не разрешивших себе быть собой”, – отметила она.

Мишина заявила, что не намерена никого стыдить, но хочет обозначить свою позицию.

“Тело женщины прекрасно, и это ее дело, как она его демонстрирует и как она им наслаждается. Пошлость – это безвкусица, а красивые снимки тела – искусство”, – подчеркнула актриса.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

“Вы очень красивая в купальнике! Фотографии – огонь. Но показывать одно место на фото – это перебор”, – заявила подписчица konstik1028.

“Такая сексуальная”, – написал fgyui899.

Контекст:

Днем ранее Мишина публиковала первую серию фото, сделанных на отдыхе.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ. После проекта артистка строила отношения с победителем этого шоу, автором студии “Квартал 95” Александром Эллертом. Состоят ли они в отношениях сейчас, неизвестно – знаменитости не комментируют, но недавно Эллерт удалил из своих микроблога фото актрисы.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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