Саакашвили впервые доставили в зал суда в Тбилиси

Экс-президент Грузии, житель Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили 29 ноября впервые доставлен в зал Тбилгорсуда, ему инкриминируют превышение полномочий во время разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгром телекомпании «Имеди», это грозит восьмилетним сроком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата.

Его привезли из военного госпиталя в Гори, где он лечится после 50-дневной голодовки.

Вокруг здания суда беспрецедентная мобилизация полиции, так как сторонники бывшего президента намерены провести акцию протеста.

В отношение Саакашвили также ведется судебный процесс по делу о растрате на личные нужды более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Саакашвили по этому делу грозит от семи до 11 лет лишения свободы по ст. 182 УК Грузии «Присвоение или растрата».