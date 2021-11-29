 

Саакашвили впервые доставили в зал суда в Тбилиси

29.11.2021, 9:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Грузии, житель Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили 29 ноября впервые доставлен в зал Тбилгорсуда, ему инкриминируют превышение полномочий во время разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгром телекомпании «Имеди», это грозит восьмилетним сроком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата.

Его привезли из военного госпиталя в Гори, где он лечится после 50-дневной голодовки.

Вокруг здания суда беспрецедентная мобилизация полиции, так как сторонники бывшего президента намерены провести акцию протеста.

В отношение Саакашвили также ведется судебный процесс по делу о растрате на личные нужды более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Саакашвили по этому делу грозит от семи до 11 лет лишения свободы по ст. 182 УК Грузии «Присвоение или растрата».



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