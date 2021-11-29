“Командировка в поля на зиму”. В CIT рассказали, по каким признакам определяют, что Россия может готовиться к вторжению

“Когда людей начнут перебрасывать [для нападения], мы обязательно увидим взволнованные сообщения в социальных сетях от родственников, друзей, самих солдат. Потому что мало кто из простых солдат или даже контрактников хочет отправляться воевать в Украину. Большинство – просто из долга, не потому, что хотят воевать. Я думаю, это главные признаки. По ним мы определим, что скоро начнется”, – сказал Левиев.

Эксперт предполагает, что минобороны РФ начало контролировать соцсети военных: в последние годы солдаты стали реже публиковать фотографии, которые относятся к армейской службе. Но недавно специалисты CIT зафиксировали “тревожный момент”.

“Мы пока что нашли, к сожалению, только один TikTok российского солдата, где он сидит в военном КАМАЗе, снимает колонну военной техники и говорит, что он подписал контракт, а его посылают на зиму в командировку “в поля”. Вот эта формулировка “в командировку в поля на зиму” – это прям флешбэк: очень памятная фраза, которую мы часто слышали в 2014-2015 годах. Вот эти фразочки действительно тревожные, хотя мы не можем основываться на них, что точно будет вторжение”, – отметил Левиев.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло, и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

21 ноября Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году”. По его оценке, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

—