 

Почти 11 млн украинцев получили две дозы COVID-вакцины

29.11.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу вакцины получили 31 069 человек, вторую – 62 901 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (39 659) и Sinovac (32 642), также 12 451 прививку сделали вакциной AstraZeneca и еще 9218 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили 13 320 532 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 10 967 700 человек. В общей сложности сделано 24 288 230 прививок. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2008253599337735

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Задержанные в Белоруссии российские журналисты покинули посольство в Минске

20.04 / Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России

07.07 / Уникальный автомобиль Sabre SixTen выставили на продажу

17.06 / Эриксену, который пережил остановку сердца на Евро 2020, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

17.07 / Курс доллара вырос до 72 рублей

22.09 / Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию завершила карьеру

28.06 / “Нельзя изменить географию”. Кулеба прокомментировал выход Беларуси из “Восточного партнерства”

09.05 / SpaceX рекордный 10-й раз запустила и вернула на Землю первую ступень ракеты-носителя Falcon 9

05.07 / “Беременна или нет?” Экс-солистка “НеАнгелов” Каминская показала округлившийся живот

27.05 / В Госфискальной службе сообщили, что продолжают обыски в КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика